KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler konut kura çekilişi: KİPTAŞ kura sonuçları belli oldu mu?

Geçtiğimiz aylardan bu yana devam eden kuralar ile KİPTAŞ konutlarının sahipleri belirleniyor. KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler konut projesi kapsamında inşa edilen 2+1 ve 3+1 konutların hak sahibi bugün belli olacak. Sonuçlar yayınlandığı andan itibaren KİPTAŞ resmi internet sitesinden TC. kimlik numarası ile sorgulanabilecek.

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Uygun ödeme koşulları ve fiyata sahip konut sahibi olmak isteyenlerin başvurularını gerçekleştirdiği KİPTAŞ konut projesinde kura çekilişleri devam ediyor. Kura ile Tuzla’da inşa edilen konutların için hak sahipleri belirlenecek. Haberimizde yer alan linkten, 2022 KİPTAŞ kura çekiliş canlı yayınlarını takip edebilirsiniz.

KİPTAŞ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

Rekor sayıda başvuru alan sosyal konut projemiz KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler'in hak sahiplerini belirliyoruz https://t.co/1lXg2WhiuD — KİPTAŞ (@kiptaskonut) January 13, 2022

HAK SAHİBİ OLAMAYANLARA PARA İADESİ

Projede ortalama satışa esas brüt alanları 88 m² olan 210 adet 2+1 kapalı mutfak daire, 79 m² olan 40 adet 2+1 açık mutfak daire, 104 m² olan 71 adet 3+1 daire olmak üzere toplam 21 bloklu 321 konut, 21 dükkan ve 1 kreş bulunuyor.

Projeye başvurmak için başvuru sahibinin TC vatandaşı ve reşit olması, kendisi veya eşine ait evinin olmaması, daha önce KİPTAŞ'tan konut satın almamış olması gerekmektedir. Ancak ebeveynleri ile yaşayan 18 yaşını doldurmuş tüm bireyler üzerine evi olmaması halinde projeye başvurabilir.

Ayrıca başvuru sahibinin, ön başvuru tarihi itibariyle İstanbul il sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olması gerekmektedir. Ayrıcalıklı gruplardan olan Aydınlı Mahallesi sakinleri için son 1 yıldır İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Aydınlı Mahallesinde oturma şartı aranacaktır.

Ön başvuru bedelleri, kura sonucunda asil hak sahibi olamayan katılımcılara kura çekiliş tarihinden sonraki beş (5) iş günü içerisinde, aynen ve faizsiz olarak iade edilecektir. Ancak kredi kartı veya banka kartlarına yapılan iade bedelleri bankalara bağlı olarak işlem gerçekleştikten 2-7 iş günü sonra yansıyabilmektedir.

Ön başvuru ödemesi mobil/internet bankacılığı kullanılarak havale/EFT ile yapılmışsa paranın ödendiği İBAN numarasına, ödeme kart ile yapılmışsa tahsil edildiği karta, bankamatik veya şubeden yapılmışsa katılımcı tarafından başvuru esnasında verilen İBAN numarasına iade edilecektir.