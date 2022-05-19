Kırklarelililer 19 Mayıs’ı coşkuyla kutladı

Tüm ülkede olduğu gibi Kırklareli'de de coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda öğrenciler, stadın ortasında dev Türk bayrağı açtı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kırklareli'nde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çelenk sunumu ile başladı. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu çelenk sundu.

Etkinlikler daha sonra Atatürk Stadyumu’nda devam etti. Stadyumda öğrenciler şiirler okuyup gösteriler yaptı. Vali Birol Ekici'ye çiçek takdim edilen etkinlikte öğrenciler, stadın ortasında dev Türk bayrağı açtı. Yeşil sahanın ortasına açılan dev Türk bayrağı renkli görüntüler oluşturdu. Kutlamalara protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. (İHA)

İlginizi Çekebilir Bitlis'te 19 Mayıs kutlamaları heyecan yarattı

İlginizi Çekebilir Edirne'de 19 Mayıs coşkusu