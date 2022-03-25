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Kırmızı bültenle aranıyordu, Ordu’da yakalandı

İnterpol tarafından kırmızı bülten ile aranan IŞİD mensubu M.K.Y.A. düzenlenen operasyonla Ordu’da yakalandı.

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Kırmızı bültenle aranıyordu, Ordu’da yakalandı

Ordu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce hakkında İnterpol Dairesi Başkanlığınca kırmızı bülten ile aranan DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttüğü şeklinde bilgiler bulunan M.K.Y.A. Ordu'da olduğu belirlendi.

SABAH 06.00’DA BASKIN

Şahsın yakalanması amacıyla sabah saat 06.00 sıralarında Altınordu İlçesinde operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan Irak Uyruklu M.K.Y.A., yapılan işlemlerin akabinde mahkeme tarafından tutuklanarak Ordu-Efirli Cezaevine konuldu. (İHA)

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