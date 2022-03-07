Kırmızı karta sinirlenip kalbine yenik düştü

Kocaeli’de evinde ailesiyle beraber Fenerbahçe - Trabzonspor maçını izleyen Fenerbahçe taraftarı Ahmet Özdemir, hakemin İrfan Can Kahveci’ye kırmızı kart gösterdiği pozisyonda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmit’e bağlı Fatih Mahallesi’nde ailesiyle beraber evde Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izleyen 27 yaşındaki Ahmet Özdemir, hakemin İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart gösterdiği pozisyonda bir anda fenalaştı.

Özdemir'in yere yığıldığın gören ailesi hemen hastanenin yolunu tuttu. Hastanede 27 yaşındaki gencin kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Ahmet Özdemir, hayatını kaybetti. Öte yandan, Ahmet Özdemir'in daha önce akciğer kanseri hastalığı geçirdiği ve kanseri atlattığı öğrenildi. (İHA)

İlginizi Çekebilir Babasının cenazesinde kalp krizi geçirdi, hastanede öldü