Kış tekrar başladı: Kar ne zamana kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve küresel tahmin sistemleri tarafından uyarısı yapılan karlı hava yurdu sardı. Mart ayında sürpriz soğuklar ve yoğun kar yağışı yaşatacak olan hava dalgasının günlerce yurdu etkilemesi bekleniyor. Karlı hava yurdu 5 gün boyunca terk etmeyecek.

Sozcu.com.tr

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Beklenen kar yağışı yurdu sardı, birçok şehir beyaza büründü, İstanbul dahil bazı şehirlerde eğitime ara verildi. Meteoroloji’nin kar uyarıları sürerken yurdu saran kar yağışının kaç gün süreceği de merak konusu oldu. Meteoroloji’nin ve küresel tahmin sistemlerinin raporlarına göre 5 gün boyunca kar yağışı etkili olacak ancak soğuk hava ay sonuna kadar sürecek.

MEVSİM NORMALLERİNE DÖNÜŞ UZUN SÜRECEK

Tahminlere göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesi ay sonunu bulacak. Uzun vadeli raporlarda ay sonuna kadar aralıklarla kar yağışının görülebileceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ’DEN GELEN KÜTLELER İSTANBUL’U ETKİLEYECEK

İstanbul ve çevresinde de kuvvetli olması beklenen kar yağışı gelecek haftanın başına kadar aralıklarla sürecek. Karadeniz üzerinden gelen kütleler İstanbul’u “deniz etkisi kar yağışı” diye tabir edilen ‘DEK’lerle vuracak. DEK bantlarının şehri etkilediği anlarda yoğun kar yağışı görülecek.

YENİ HAFTA ORTASINDA SICAKLIKLAR ARTIŞA GEÇECEK

Yeni hafta ortasında hava sıcaklıklarının yükselişe geçmesi beklense de genel sıcaklık değerleri mevsim normallerinin altında kalacak. Türkiye son yılların en soğuk mart ayını yaşamış olacak.

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