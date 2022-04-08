Kış turizmindeki göz bebeğine kahreden ilgisizlik

Mersin'in Tarsus ilçesi sınırları içindeki yılın 12 ayında kar bulunan eşsiz doğa harikası Karboğazı Turizm Bölgesi kaderine terk edildi. Tesise yıllardır bir çivi bile çakılmadı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'in Tarsus ilçesi sınırlarında yer alan kış turizmine kazandırılması için 20 yıl önce ilk adımları atılan Karboğazı Turizm Bölgesi kaderine terk edildi. 20 yıl önce ilk adımları atılan projede telekomünikasyon, su, elektrik altyapısının dışında meteoroloji istasyonu da kurulmasına rağmen kayak merkezi konusunda bir adım atılmayarak tek çivi çakılmadı.

Yılın 12 ayı karın eksik olmadığı Torosların kalbi bölgeyi inceleyen iş insanları, 20 yıldır rafta bekleyen proje konusunda gerekli yatırımları yapması için hükümete çağrıda bulundu.

“20 YILLIK PROJEDE ELDE EDİLEN BİR ŞEY YOK”

Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Başkanı Hasan Engin ve Yönetim Kurulu üyeleri Karboğazı Turizm Bölgesi'nde incelemede bulundu. İnceleme gezisine Kayak Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Ali Güngör, Gülek Mahallesi Muhtarı Tuncay Seyrek'te katıldı.

Yapılan incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Hasan Engin, Karboğazı'nın doğa tabanlı turizm açısından Türkiye'nin en gözde yerlerinden birisi olduğunu söyledi. Projenin MESİAD'ın ve Mersin'in projesi olduğunu belirten Başkan Engin “Mersin'in 20 yıllık projesi olmasına rağmen gelinen noktada maalesef elde edilen bir şey yok. Yazık, çok yazık” dedi.

“DOĞA HARİKASI BİR BÖLGE”

Başkan Hasan Engin, kayak turizmi açısından Türkiye'nin en uygun bölgelerinden olan Karboğazı' nın turizme kazandırılması çağrısında bulunarak, “Turizm Bakanlığı tarafından tüm işlemleri tamamlanan bu doğa harikası bölgeye bir an önce kamu-özel yatırımcıların davet edilmesini istiyoruz” diye konuştu.

“TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE VAR, TOROSLAR'IN KALBİ KARBOĞAZI'NDA YOK”

Türkiye'nin neredeyse kar yağan her bölgesine kayak tesisleri yapılmasına rağmen Karboğazı'nın sadece yolunun yapılıp, yüksek gerilim hatlarının çekildiğini hatırlatan Başkan Hasan Engin, “Onun dışında pek bir şey yapılmadı.

Türkiye'nin her tarafında kayak tesisleri var. Teleferik tesisleri var. Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te, Sivas'ta, Elazığ'da, yakın bölgemiz Erciyes'te Ermenek'te var. Fakat Torosların kalbi olan bu bölgede, Karboğazı Turizm, Gelişim, Kültür Bölgesi olan bu bölgede henüz temel atma gibi bir durum olmadı. Projelerimizin 100.000'lik, 25.000 ve 5.000'lik planları bitirildi, 1.000'lik planlarda takıldık” ifadelerinde bulundu.

“KAMU-ÖZEL TÜM YATIRIMCILAR GETİRİLMELİDİR”

2006 yılında Turizm Bölgesi ilan edilen 21 bin hektar alana sahip Karboğazı Turizm Bölgesi' nin 1.000'lik planlarının çalışmalarının da Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürüldüğünü kaydeden Başkan Engin şöyle devam etti: “O çalışmaların da tamamlanması ile birlikte, Mersin Milletvekillerinin, Mersin Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve tüm yerel yöneticilerin projeyi sahiplenmesi ve bu doğa harikası bölgeye el atması gerekiyor. Buraya kamu-özel tüm turizmcilerin mutlaka getirilmesi gerekiyor.”

“HİÇBİR HANDİKAPI YOK”

Karboğazı'nın tüm jeolojik, meteorolojik raporları tamamlanan, Alp disiplinine uygun 2 ayrı pisti bulunduğunu anlatan MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin şunları söyledi:

“Karboğazı'nın hemen arkasında 2.etap olarak hazırlanan Elmalı Boğazı Projesi var. Orası da doğa harikası. Bu bölge Mersin, Adana, Osmaniye, Antalya, Niğde, Gaziantep, Kahramanmaraş bölgesine hâkim olacak, orada ki doğa ve turizm severleri bu bölgeye çekecek bir yapıya sahip.

Buraya alternatif turizm alanları yaratılmasını istemiyoruz. Bu bölge Turizm Bakanlığı tarafından tüm çalışmaları bitirilmiş durumda. İçme suyu ve ulaşım sorunu yoktur. Mersin'de farklı noktalarda 7 tane turizm bölgemiz var. Ama en önde gelen doğa tabanlı projemiz burası. Yanında engel teşkil edecek hiçbir handikapı olmayan bir bölge. Ne sanayi tesisleri, ne nükleer tesisleri olan bir bölge. Ulaşımın çok kolay olduğu bir noktada. Aynı zamanda tarihi ve Türkiye'nin her tarafında bilinen bir bölge. Bu projenin zaman kaybetmeksizin kamu-özel tüm yatırımcılara sunulması gerekmektedir.”

KAYAKÇILAR ANTRENMANLARINI KARBOĞAZI'NDA YAPIYOR

Kayak Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Ali Güngör ise Mersin Kayak Kulübü'nün 2015 yılında kurulduğunu ve tüm sporcularının eğitimlerinin Karboğazı'nda aldığını belirterek, şöyle dedi:

“Sporcularımızın arasından Türkiye 2.'liği elde eden arkadaşlarımız var. Adeta cennet diyebileceğimiz bu bölgenin bir an önce hem biz kayak sporuna gönül verenlere hem de Türkiye'ye kazandırılmasını istiyoruz.”

MUHTAR SEYREK “YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYORUZ”

Gülek Mahallesi Muhtarı Tuncay Seyrek ise şöyle konuştu:

“Yıllardır ilgi bekliyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde burayla alakalı yaz-kış turizmiyle ilgili güzel gelişmelerin olacağını umut ediyoruz. Bunun için yetkililerden destek bekliyoruz. Bu güzellikler diyarının bir an evvel turizme kazandırılmasının hem bölgeye hem de Türkiye'ye faydalı olacağına inanıyorum.”

KARBOĞAZI TURİZM BÖLGESİ PROJESİ HAKKINDA

Mersin'e 120, Adana'ya 100, Çukurova Bölgesel Havalimanı'na 80, Tarsus'a 60, Tarsus Kıyı Kesimi Turizm Bölgesi'ne 80, Niğde'ye 100 kilometre mesafede yer alan bu bölge; 2006 yılında turizm bölgesi ilan edildi. Bölgenin telekomünikasyon, su, elektrik altyapısının dışında meteoroloji istasyonu da kuruldu.

Ayrıca bölgenin yakınından geçen bir demiryolu da mevcut. Karboğazı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’nin Akdeniz Bölgesi’ndeki 5-6 kentin 5 milyon civarındaki nüfusuna hitap edecek kış ve kayak turizm merkezi konumuna ulaşması hedefleniyor.

Bölgede 3 bin 500 metreye kadar uzanan büyük bir pist ve bu pistin yanında 6-7 farklı boyutlarda küçük pist hizmet verecek konuma ulaştı. Bölgenin en büyük avantajı olarak Adana, Mersin ve Niğde’ye birer saat uzaklıkta olmasıdır. Bu sayede turizm yatırımcısı, konuklarını birer saatlik uzaklıktaki bu kentlerde termal, deniz ve güneş turizminden de faydalandırabilecektir.

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