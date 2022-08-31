Klima yerine kapı açılan toplu taşıma araçları, faciaya davet çıkarıyor

Adana'da, yakıttan tasarruf etmek için sıcak havaya rağmen klima yerine kapıyı açarak yolculuk yapan özel halk otobüsü ve minibüs şoförleri, kazalara davetiye çıkarıyor.

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Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Temmuz’da Meryem Özkıraç’ın kapısı açık minibüsten düşüp, hayatını kaybetmesi, ders olmadı. Adana’da hava sıcaklığı, 40 dereceye kadar ulaşırken, toplu taşımada bazı şoförler, seyir halindeyken klima yerine kapıyı açıyor.

Yolcular, şoförlerin klima açmamak için ‘Klima bozuk’, ‘Bakımları yapılmadı’, ‘Parça eksik’ gibi bahaneler ürettiklerini kaydetti. Öte yandan halkın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde de toplu taşıma araçlarında oturacak yer olmamasına rağmen şoförün kapısı açık olarak yüksek hızla ilerlediği görüldü.

‘ÇOK TEHLİKELİ’

Sarıçam ilçesinde oturan ve toplu taşıma aracıyla yaklaşık 10 kilometre seyahat ettiğini söyleyen Mediha Köçer, özel halk otobüslerinin şehir merkezine yaklaştığında klimalarını açtığını ardından kapatılıp kapıların açıldığını belirterek, “Ben genelde itiraz ediyorum. ‘Klimamız arızalı. Parçası yok. Yaptıracağız’ diyorlar ama çalıştırmıyorlar. Hem ön hem de arka kapı açık şekilde devam ediyorlar. Çok tehlikeli” dedi.

‘ARA SOKAĞA GİRDİĞİ ANDA KLİMAYI KAPATIYOR’

Toplu taşıma aracı kullanan Mehmet Yirek ise “Adana gibi sıcak bir şehirde klimaların açılmaması ciddi bir sıkıntı. Zabıtalar önlem almaya çalışsa da şoförler istediği gibi davranmaya devam ediyor. Özellikle otobüsler ara sokaklara girdiği anda klimayı kapatıp kapıları açıyorlar. Tehlikeli bir durum” diye konuştu.

PLAKASI TESPİT EDİLENE CEZA

Adana Minibüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nihat Sözütek ise Gerek sosyal medyaya gerekse odamıza ulaşan görüntüler mevcuttur. Bu görüntülerde plakası tespit edilen durak ve şoförlere gerekli para ve idari cezalar verilmektedir. Vatandaşlarımız kapısı açık yolculuk eden özel toplu taşıma araçlarının plakasını ve görüntülerini odamızla paylaşabilir dedi. (DHA)

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