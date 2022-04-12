Kobani iddianamesindeki 40 sanığa kırmızı bülten çıkarıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 13 ilde eş zamanlı düzenlenen Kobani soruşturması kapsamında 91 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. 108 sanıklı Kobani iddianamesindeki sanıklardan 40’ı hakkında Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarıldı. Terör örgütünün kırsal ve Avrupa kanalında faaliyet yürüttükleri tespit edilen isimler aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'nın para ödüllü arananlar listelerinde yer alıyor.

Özgür CEBE

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nun talimatıyla bu sabah 91 kişi hakkında verilen gözaltı kararı üzerine şu ana kadar 48 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması devam eden 108 sanıklı Kobani çatı davasındaki 108 sanıktan 40'ı hakkında ise kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.

İŞARET FİŞEĞİNİ ATEŞLEDİLER

Haklarında kırmızı bülten kararı çıkarılan teröristlerin bulundukları ülkede yakalanıp Türkiye'ye iade edilmesiyle ilgili kararda; PKK-HDP ilişkisine dikkat çekiliyor. Buna göre kırmızı bülten kararlarında, terör örgütü PKK'nın A takımını oluşturan sözde lider kadronun, aralarında Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu milletvekillerini Kandil'e çağırıp Kobani olaylarının işaret fişeğini ateşledikleri belirtiliyor.

SURİYE TARZI KANTON BÖLGE PROVASI YAPILDI

İddianamede teörör örgütü PKK’nın, Suriye'nin kuzeyinde hayata geçirmeye çalıştığı sözde Özerk ve Kanton benzeri bir yapılanmayı Güneydoğu'da hayata geçirmek için Kandil'de tezgahlanan provokasyonun Kobani olaylarında sahnelendiği belirtildi.

Kandil ve Avrupa kanadından yöneticilerin bir araya gelerek Kobani olaylarıyla ilgili sokaklarda sivil itaatsizlik eylemlerinin başlatılması emrini verip sözde silahlı milis yapılanmalarıyla alan tutma adı altında mahalle ve sokaklara polis ve askerlerin sokulmaması kararını aldıkları bildirildi.

Bir yandan Türkiye'deki silahlı teröristlerin sınır dışına çıkarılması için kamuoyunu oyalayan terör örgütünün diğer yandan şehirlere silah ve patlayıcı yığınağı yaparak sözde özerlik ilanıyla şehirleri kan gölüne çevirdiği belirtildi.

HDP'Lİ HEYETLE ENZE KAMPINDA BİR ARAYA GELDİLER

Selahattin Demirtaş, Gültan Kışanak, Ahmet Türk, Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder gibi isimleri Kandil'e çağırıp toplantı yaptıkları ifade edilen iddianamede, Kandil'in Enze bölgesinde HDP'li heyetin de katıldığı toplantıdan çıkan ortak fikrin Serhildan (başkaldırı) tarzı eylemlerinin yurt geneline yayılması olduğu kaydedildi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILAN İSİMLER

Kobani iddianamesinde firari sanık oldukları için haklarında kırmızı bülten çıkarılan ve aynı zamanda İçişleri Bakanlığı’nın 10 milyon lira para ödüllü kırmızı listede yer alan isimler şunlar:

“Ayfer Kordu, Azime Yılmaz, Bergüzar Dumlu, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Elif Yıldırım, Emine Tekas, Emine Temel, Engin Karaaslan, Fehman Hüseyin, Filiz Arslan, Filiz Duman, Gönül Tepe, Güleser Törün, Gülten Alataş, Gülüşan Eksen, Gülizar Tural, Ali Haydar Kaytan, Güzel İmecik, Hacire Ateş, Hülya Oran, İsmail Özden, Layika Gültekin, Mahmut Dora, Mehmet Tören, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Muzaffer Ayata, Nazlı Taşpınar, Neşe Baltaş, Nuriye Kesbir, Remzi Kartal, Rıza Altun, Sabri Ok, Salih Müslüm, Salman Kurtulan, Şenay Oruç ve Zübeyir Aydar. Fatma Şenpınar (3 milyon TL’lik mavi liste), Demir Çelik (2 milyon TL’lik yeşil liste).”

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