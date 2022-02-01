Kolimbiya’da dönercilik yapan Elazığlı ustanın hayatı bir sloganla değişti! Tako, Rako, Riko

Kolombiya’da seyyar dönercilik yaparken bir Youtuberin çektiği videoda söylediği “Tako Rako Riko” sloganıyla ünlenen Elazığlı Dönerci Ustası Fuat’ın hayatı videonun sosyal medyada paylaşması üzerine değişti. Bir anda ünlenen Fuat usta, Dubai, Romanya, Libya, Güney Kore, Rusya ve Katar olmak üzere onlarca ülke gezdi.

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Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde lokanta işi ile uğraşan ve internetten izlediği Kolombiya belgeselinden etkilen Fuat Güler, Kolombiya’ya gitti. Kolombiya’da sokakta kendine ait seyyar tezgahı ile döner satışı yaparken söylediği ‘Tako Rako Riko’ sloganıyla tanınan Elazığlı dönerci ustası Fuat’ın hayatı, tanıştığı Türk Youtuber tarafından çekilen video değişti.

İnternette milyonlarca kişi tarafından izlenen Fuat usta kendine özgü mizahı ile adeta izleyenleri hayran bırakıyor. ‘Tako Rako Riko’ sloganıyla ünlenen dönerci ustası Fuat, birçok ülke ülke gezip döner satıyor.

Irak, Dubai, Romanya, Libya, Güney Kore, Rusya ve Katar gibi ülkelerde dönercilik yapan Fuat usta, Kolombiya'daki hayat hikayesinin paylaşıldığı videoda toplumun her kesiminin ilgi odağı oldu.

ELAZIĞ’DA BÜYÜK İLGİYLE KARŞILANDI

Televizyonda yayınlanan bir programda Kolombiya’yı gördüğünü ve gitmeye karar verdiğini ifade eden 48 yaşındaki Fuat Güler,

“Televizyon izlerken baktım Kolombiya programı çıktı. Birinci gün izledim ikinci gün oğluma bu programı bana internetten açmasını istedim. 3 gün üst üste Kolombiya'yı izledim. Ondan sonra Kolombiya'ya gitmeye karar verdim.

Oğlum bana ‘Kolombiya'ya gitme aç ülkedir, orada para yok’ dedi. Bende oğluma ‘ben seni dinlemeyeceğim kesinlikle gideceğim’ dedim. ‘Bilet parası 14 bin TL’ dediler, bende kaç TL olursa olsun alacağımı söyledim.

Kafaya koydum biletimi aldım, Kolombiya'ya gittim. Kolombiya'ya indim, bir otelde de 4 günlük rezervasyon yaptırdım. Daha sonra sanayiye gittim. Zaten malzemeleri, döner ocağı, çatal, bıçak hepsini Elazığ'dan aldım. 80 kilo malzemeyle Kolombiya'ya gittim. Sanayi'de döner ocağını kalemle çizdim, sonra internetten de gösterdim. ‘Var mı diye?’ sordum, adam var dedi.

Vücut dili ile anlaşmaya başladık. Atölyenin içinde bu döner arabasından yapmasını istedim. 2 bin dolar karşılığında bana döner ocağı arabası yaptı. Döner ocağımı tablanın üzerine bıraktım çok güzel bir yerde muazzam bir iş yapıyordum. Günlük 30 ile 40 kilo arasında tavuk satıyordum” ifadelerini kullandı.

“VİDEOYU İZLEYEN BENİ ARIYOR”

Sloganı ve video hakkında bilgi veren Güler, “‘Tako, Rako, Riko’ mesela benim köyümde soruyor birisi, ‘Fuat ne yapıyorsun?’ diye bizde diyoruz ki, ‘tak rak işte dünya hali’. Oradan aklıma geldi. Bende ‘Tako, Rako, Riko’ dedim.

Birde annen ve babam ölür yalnız kalırsın bir yerlere gidersin ya onun içinde ‘ana öldü baba öldü, Allah vurdu buraya attı’ bu şekilde işte aklımdan geçti sloganı kullandım. Gelip videomu çektiler. Daha sonra videoyu sosyal medyaya atmışlar.

‘Telefon numaranı bırakalım mı?’ dediler bende bir şey bilmediğim için ‘bırakırsan bırak’ dedim. Bir gün sonra beni arayan arayana. Dünyanın neresinde bir Türk ve Elazığlı varsa beni arıyor. Amerika, İngiltere, Hollanda, Fransa ve birçok ülkeden arıyorlar.

‘Nasıl gittin Kolombiya'ya’ diyorlar ‘Tako, Rako, Riko’ ile ‘ana öldü baba öldü Allah vurdu buraya attı’ dedim. Ondan sonra aldı yürüdü. Katar, Libya, Dubai, Kore, İran, Irak, Gürcistan, Sırbistan, Azerbaycan, Rusya ve aklıma gelmeyen birçok yere gittim.

Türkiye'ye geldim havalimanına iner inmez biri fotoğraf çekti, sonra ilerledikçe birileri daha fotoğraf çekmek istedi. Sonra tanıyanlar ‘Tako Rako Riko diyen sen misin?’ diyorlar. Beni izlediklerini söylediler” diye konuştu.