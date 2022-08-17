Komünist Başkan, yüzyıllık ata tohumunun çoğalması için harman yaptı

Tunceli'de Ovacık Doğal Kooperatifi'nin girişimiyle temin edilen yüzyıllık "Karakılçık Buğdayı" tohumunun çoğaltılması için tohumlar toprakla buluşturuldu ve hasadı yapıldı. Karakılçık hasadına Komünist Başkan olarak bilinen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da katıldı.

Evren DEMİRDAŞ

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Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Ataçınar Köyü’nde Ovacık Doğal Kooperatifi’nin desteğiyle geçmişi tarih öncesine dayanan Karakılçık Buğdayı tohumu temin edildi. Temin edilen tohumlar toprakla buluşturularak yeniden tohumları alınması için yetiştirildi. Tohumluk seviyeye gelen buğday için harman ekiliği yapıldı. Karakılçık hasadına Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Ovacık Doğal Kooperatfifi temsilcileri, sanatçı Metin Kemal Kahraman ve köylüler katıldı.

“KARAKILÇIK EZELDEN BERİ BU TOPRAKLARDA VARDI”

Karakılçık tohumunun geçmiş dönemde Tunceli topraklarında yaygın olduğunu belirten Başkan Maçoğlu, “Karakılçık ezelden beri bu topraklarda vardı. Fakat büyük tekeller bu işi yok etti. Maalesef büyük tekeller GDO'lu tohum çeşitleriyle hem toprakları kirletiyor hem de insan sağlığına zarar veriyor. Ovacık Doğal Kooperatifi bu yıl üç-dört bölgede karakılçık ekimi yaptı. Bizim amacımız üretime dikkat çekmek. Bulunduğunuz yerde, topraklarınızda gücünüz oranında kendi ihtiyacınızı karşılamak adına üretim yapabilirsiniz. Bu topraklarda, kendi ülkemizde de onlarca ülkeyi besleyebilecek alanlarımız, topraklarımız var. Bu anlamıyla herkesin kendi topraklarında yetiştirebilecekleri ürünü yetiştirmesini istiyoruz.” dedi.