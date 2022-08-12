Konya kart batağında! Vatandaş: Para var, nakit ihtiyacımız yok

Kredi kartı harcamalarında en yüksek artışı gösteren il Konya oldu. Bu durum yorumlayan Konyalı vatandaşın ifadeleri dikkat çekti: Nakit ihtiyacı olmadığı için halk kredi kartını tercih ediyor. Ben dahil kredi kartıyla alışveriş yapıyoruz. Bir taraftan iyi bir şey.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Derinleşen ekonomik kriz koşullarında vatandaşlar kredi kartlarına yüklendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre Haziran 2022 itibarıyla toplam kredi kartı harcamaları 284 milyar 801 milyon TL’ye ulaşırken, son bir yılda en hızlı artış gösteren il yüzde 107 ile Konya oldu.

SÖZCÜ, AKP'nin yüzde 59 oy aldığı Konya'da vatandaşlara mikrofon uzattı ve “Kredi kartıyla harcamada Konya ilk sırada yer alıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu yöneltti. Vatandaşların verdiği cevaplar şu şekilde oldu:

“HERKES AÇIM DİYOR AMA…”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Ben devlet kurumunda çalışıyorum. Ülkemde olağanüstü bir şey görmüyorum. Herkes açım diyor ama ben hiçbirisine inanmıyorum. Bana göre her şey iyi. Bakıyorum arabalar yollara sığmıyor, insanlar istedikleri gibi hareket ediyor, lokantalar, kahveler dolu. Madem bu kadar sıkıntımız var bunlar nasıl oluyor. Kredi kartı konusunda bayağı şaşırdım. Ben bunun yaşlılardan değil de gençlerden kaynaklandığını düşünüyorum.

“İPİN UCUNU KAÇIRIYORLAR”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: İnsanların maddi durumunun azalmasından kredi kartı kullanıldığı düşünülüyor ama bence ondan değil. Bence insanlar ipin ucunu kaçırıyor.

Mehmet Güzel: Bence insanlar boş kullanıyor. Bence millette para var lüks olarak kullanıyor.

Ahmet Us: Nakit ihtiyacı olmadığı için halk kredi kartını tercih ediyor. Ben dahil kredi kartıyla alışveriş yapıyoruz. Bir taraftan iyi bir şey. Para taşımaktansa kredi kartıyla harcama yapmak daha güzel. Konya günden güne gelişiyor. Bu yüzden kredi kartı kullanımı da haliyle artıyor.

“FAİZ ALLAH’A SAVAŞ AÇMAKTIR”

Turgay Taşçı: Bu da ilginç bir durum. Konya'nın bu kadar mütedeyyin bir şehir olmasına rağmen kredi kartında artış olması inanç ve yaşantı arasındaki dengesizliği gösteriyor. Hani derler ya; ‘Ya inandığınız gibi yaşarsınız ya da yaşadığınız gibi inanırsınız' diye. Ben insanları inandıkları gibi yaşamaya davet ediyorum. Bu Konya için gerçekten çok üzücü kötü bir durum. Faiz Allah'a savaş açmaktır. Bunun bilincinde olup bu şekilde davranmalılar. Özellikle İslami bir iktidarın en büyük savunucusu olan Konya'da böyle bir amelin olması kötü bir durum.

BU MİLLET BİTMİŞ

İsmini vermek istemeyen vatandaş: İnsanların nakit sıkıntısı olduğu için kredi kartı kullanıyorlar. Günümüz ekonomik durumda şart yapacak bir şey yok. İnsanlar bu ekonomik şartlarda mecbur kalıyor.

Servet Renklioğlu: Hep kredi kartına girdikçe giriyor. Vatandaş daha sonra iflas ediyor. Bu millet bitmiş. Kredi kartı arttı çünkü para yok kimsede. Ne yapacak bu millet. Mazota zam, sigaraya zam, ekmeğe, kiraya zam! Ne yapsın bu vatandaş? Ondan sonra başlasınlar artık ‘saçlarıma rüzgar değdi elin gibi elin gibi.' Milletin yurtları yuvaları yıkıldı.

Rahim Dere: Doğrudur buna bir şey söylenmez. Türkiye'de kredi kartı kullanmayan var mı? Başımızda insan var mı? İnsanlara krediden para kullandırıyor, milleti tam bağlıyor sonra ‘Türkiye çok iyi.' Konya onun kalesi ve buraya çok güveniyormuş. Bu yüzden krediyi çok veriyor Konya'ya. Ondan sonra da milletin yakasını tutup ‘gel bakıyım buraya' diyor, bulabilirse o da verecek.

KİMSEDE PARA YOK

Oğuzhan Akyıldırım: Kimsede para yok, mecbur kredi kartı kullanıyorlar. 5 bin 500 lira asgari ücret alıyoruz o da yetmiyor. Konya'nın esnafı zaten para vermez bunu herkes biliyor. Adam maaş veriyor zamanında yatırmıyor.

“HERKES BORÇ BATAĞINDA”

Mert Can: Herkes borç batağında, o yüzden kredi kartı kullanıyor. Bunun başka açıklaması yok. Harcamalara yetişemediği için herkes kredi kartı kullanıyor. Enflasyondan dolayı en büyük patlamanın da bu yıl olacağı belliydi.

Ahmet Us: Nakit ihtiyacı olmadığı için halk kredi kartını tercih ediyor. Ben dahil kredi kartıyla alışveriş yapıyoruz. Bir taraftan iyi bir şey. Para taşımaktansa kredi kartıyla harcama yapmak daha güzel. Konya günden güne gelişiyor. Bu yüzden kredi kartı kullanımı da haliyle artıyor.

İlginizi Çekebilir Kredi kartı kullanımı arttı: Vatandaş borç batağına saplandı