Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

Konya'da FETÖ soruşturması çerçevesinde, sözde örgüt içerisinde yönetici olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilen farklı meslek gruplarına düzenlenen operasyonlarda toplam 14 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

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FETÖ içerisinde yönetici konumunda olan, gizlilik çerçevesinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşen ve örgüt adına yetiştirdiği elemanları yerleştiren şüpheli şahıslara yönelik yürütülen soruşturma neticesinde Konya merkezli İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Gaziantep, Adana, Sivas, Bursa, Samsun, Kahramanmaraş illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İki şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edildi.

Öte yandan, şüpheli şahısların vermiş oldukları bilgiler neticesinde bir kısmı kamuda görev yapan ve örgütte yönetici konumda olan 104 şahsın örgütle irtibatı ve iltisakı ilk defa deşifre edildi.