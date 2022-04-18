Konya ve Aksaray’da kum fırtınası hayatı felç etti

Konya ve Niğde’de saatte hızı 70 kilometreyi bulan kum fırtınası hayatı felç etti. Konya-Ereğli karayolunda fırtınanın etkisiyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 4 TIR birbirine girerken, Aksaray'da da çatılar uçtu, ağaçlar kökünden söküldü.

Müslüm EVCİ

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Konya’nın Ereğli ve Karapınar ilçelerinin kırsal bölgelerinde saatte hızı yaklaşık 70 kilometreyi bulan kum fırtınası hayatı felç etti. Şiddetli fırtına nedeniyle göz gözü görmezken, Pirömer Mahallesi İnönü Caddesi’ndeki iş hanının çatısından uçan baca parçası, yolda yürüyen Ahmet Çelik’in üzerine düştü.

Çelik’in yaralandığını gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralıyı Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ahmet Çelik’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BİR EVİN ÇATISI UÇTU

Öte yandan ilçede şiddetli fırtına bir binanın çatısını da uçururken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

4 TIR BİRBİRİNE GİRDİ

Ereğli Adana karayolu Çakmak mevkiinde de fırtına nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 TIR birbirine girdi. Yaşanan zincirleme trafik kazasında can kaybı olmazken araçlarda maddi hasarlar meydana geldi.

NİĞDE'DE DE ETKİLİ OLDU

Kum fırtınası Konya'ya komşu il Aksaray’da da etkili oldu. Kent merkezinde etkili olan fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar kökünden söküldü.

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