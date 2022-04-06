Konya’da ‘taşkın’ tedirginliği

Konya'nın Bozkır ilçesinde önceki yıllarda taşan Çarşamba Çayı'nda suların yükselmesi, tedirginliğe neden oldu. Belediye ekipleri çayın etrafındaki ev ve iş yerlerine kum torbaları dağıtırken, iş makineleri de hazır bekletiliyor.

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Orta Toros Dağları eteklerindeki Bozkır ilçesinde karların erimesi ile Çarşamba Çayı’nın su seviyesi yükseldi.

Belediye ekipleri, geçen yıllarda su taşkınların yaşadığı çayın etrafındaki ev ve iş yerlerine tedbir amaçlı kum torbaları dağıttı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri’ne (DSİ) bağlı iş makineleri de oluşabilecek olumsuzluklara karşı çayın kenarında bekletiliyor.

‘5 DAKİKA İÇERİSİNDE ÇAY TAŞTI’

Esnaf Ali Öztürk, tüm esnafın tedirgin olduğunu belirterek, “Gece arayıp haber verdiler, kum torbaları dağıttılar. Kaymakamlık ve yetkililer, çeşitli önlemler aldı. Daha önce de böyle oldu. Taşar mı, taşmaz mı derken 5 dakika içerisinde çay taştı. İnşallah, yine aynı şekilde olmaz” dedi.

‘BU BİZİM YILLARDIR SORUNUMUZ’

Esnaf Mehmet Çolak da “Daha önce 3 defa taşkın yaşadık. Yine bir tedirginlik yaşıyoruz. Gece AFAD’dan bilgi verdiler. Önlem aldıklarını söylediler. Bu bizim yıllardır sorunumuz. Bu derenin temizlenmesi gerekiyor. Dağdan gelen atıkları dere tabanını neredeyse 1 metre kaplıyor. En küçük bir su seviyesinde yükselme olunca tedirginlik yaşanıyor. Gece geldik, sabaha kadar bekledik” diye konuştu. (DHA)

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