Konya’da yüzlerce doktor meslektaşlarının katledilişini protesto etti

Konya'da yüzlerce sağlık çalışanı, Dr. Ekrem Karakaya’nın öldürülmesi sonrası sağlıkta şiddeti protesto etmek için Konya Şehir Hastanesi önünde bir araya geldi. Burada konuşan Konya Tabip Odası Başkanı Bahadır Öztürk, “Bu olayla sağlıkta şiddet artık sağlıkta katliama dönüşmüş durumdadır. Hekime saldırı adeta toplumsal histeriye dönüşmüştür” dedi.

Müslüm EVCİ

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Dün Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesini protesto eden sağlık çalışanları Türkiye genelinde 2 günlük grev kararı aldı.

SENDİKALAR PANKARTLARINI İNDİRDİ

Bugün saat 12:30'da Konya Tabip Odası'nın çağrısıyla yüzlerce doktor Konya Şehir Hastanesi önünde bir araya geldi. Tabip Odası Başkanı Bahadır Öztürk açıklamasının başında tüm sendikaların pankartlarının kaldırmasını istedi. Sağlıkta şiddetin artık sağlıkta katliama dönüştüğünü söyleyen Öztürk, şunları söyledi:

“HEKİME SALDIRI TOPLUMSAL HİSTERİYE DÖNÜŞTÜ”

“Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü hekimlerimizden, meslektaşımız Uzm. Dr. Ekrem Karakaya maalesef vahşi bir saldırı sonucu poliklinikte hasta bakarken ve yine maalesef bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan bir hasta yakınının silahlı saldırısı sonucu şehit edilmiştir.

Bu olayla sağlıkta şiddet artık sağlıkta katliama dönüşmüş durumdadır. Hekime saldırı adeta toplumsal histeriye dönüşmüştür. Bu durumdan uygulanan popülist sağlık politikaları sebebi ile ülkeyi yönetenlerden hastane idarecilerine kadar herkes sorumludur. Mevcut durum kabul edilemez. Hekimlere ve sağlık çalışanlarına saldırıların son bulması, bir daha yaşanmaması için en sert önlemler acilen alınmalıdır.

Sağlık tesislerindeki emniyet tedbirleri hasta ve çalışanların kendini tam güvende hissedeceği şekilde sağlanmalıdır. Can güvenliğimizin olmadığı açıkça görülmektedir, daha kaç can kaybedeceğiz, mevcut durumda sağlık hizmeti verilebilmesi neredeyse imkansız hale gelmiştir.”

“HERKESİN ÖNÜNDE VAHŞİCE ÖLDÜRÜLMEYE ‘HAYIR' DİYORUZ”

Gerekli güvenlik tedbirleri alınıncaya kadar eylemlerine devam edeceklerine devam edeceklerini kaydeden Bahadır Öztürk, “Biz Çanakkale'ye tüm sınıf öğrencilerini gönderen ve orada tamamı şehit olan tıbbiyelilerin devamı ve takipçileriyiz, vatanımız için şehit olma tecrübesine elbette sahibiz fakat herkesin gözleri önünde vahşice saldırılarda öldürülmeye hayır hayır hayır diyoruz.

Bundan dolayı tüm sağlık STK'ları şimdilik 7-8 Temmuz tarihlerinde tabip odalarının da desteği ile acil hastalara verilen hizmetler hariç iş bırakma kararı aldık. Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaya başlandığını görene kadar eylemlerle taleplerimizin arkasında olacağız” dedi.

GİYABİ CENAZE NAMAZINA KONYA PROTOKOLÜ KATILMADI

Yapılan açıklamaların ardından Dr. Ekrem Karakaya için hastane bahçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Gıyabi cenaze namazına Konya protokolünden kimse katılmazken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, DEVA Partisi Konya İl Başkanı Seyit Karaca, Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici ve sağlık çalışanları katıldı.

KANALA TEPKİ

Öte yandan sağlık çalışanları Konya'da doktor Karakaya'nın katledilmesine tepki gösteren hekimlere ‘provokatör' diyen KON TV sunucusu İbrahim Arıcı ve kanala tepki gösterdi. Sağlık çalışanları “Burada KON TV'yi istemiyoruz. Burada KON TV'yi istemiyoruz. KON TV dışarı” sloganları attı.

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