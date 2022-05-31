Abone Ol

Köprüde ‘Gezi’ pankartı: Polis müdahale etti

Gezi Direnişi'nin 9. yıl dönümü dolayısıyla TİP'li milletvekillerinin köprüye asmaya çalıştığı 'Gezi' pankartı polis tarafından kesildi.

Yayınlanma: 10:41 - 31 Mayıs 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Köprüde ‘Gezi’ pankartı: Polis müdahale etti

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekilleri Erkan Baş, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, Gezi eylemlerinin 9. yılında İstanbul Boğaziçi Köprüsü’ne pankart astı.

“Her yer Taksim her yer direniş” yazılı pankartın asıldığı anlar, Ahmet Şık'ın Twitter hesabından canlı yayınlandı.

Öte yandan polislerin pankartın asıldığı sırada TİP milletvekillerine müdahale ettiği ve milletvekili Kadıgil’in cep telefonunun bu müdahale sonucu denize düştüğü belirtildi.

Tunceli'de 'Gezi davası' tepkisi İlginizi Çekebilir Tunceli'de 'Gezi davası' tepkisi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
dava demokrasi gezi Polis Tunceli