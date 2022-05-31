Köprüde ‘Gezi’ pankartı: Polis müdahale etti
Gezi Direnişi'nin 9. yıl dönümü dolayısıyla TİP'li milletvekillerinin köprüye asmaya çalıştığı 'Gezi' pankartı polis tarafından kesildi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekilleri Erkan Baş, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, Gezi eylemlerinin 9. yılında İstanbul Boğaziçi Köprüsü’ne pankart astı.
“Her yer Taksim her yer direniş” yazılı pankartın asıldığı anlar, Ahmet Şık'ın Twitter hesabından canlı yayınlandı.
Öte yandan polislerin pankartın asıldığı sırada TİP milletvekillerine müdahale ettiği ve milletvekili Kadıgil’in cep telefonunun bu müdahale sonucu denize düştüğü belirtildi.