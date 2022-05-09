Koruma altındaki arı kuşlarını katledip çatıya astı!

Konya’da polis ekipleri bir iş yerinin çatı kısmında tüfekle öldürülerek ipe asılı vaziyette 4 adet kuş tespit etti. Yapılan incelemede öldürülen kuşların koruma altındaki ve halk arasında arı kuşu olarak bilinen merops apiaster kuş türü olduğu belirlendi.

Müslüm EVCİ

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Ekipleri, Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan bir iş yerinin çatı kısmında hayvancılık yapıldığı ve tüfekle öldürülerek ipe asılı vaziyette 4 adet kuş olduğunu tespit etti.

AVLANMASI YASAK OLAN KUŞ TÜRÜ OLADUĞU ORTAYA ÇIKTI

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile yapılan incelemede öldürülen kuşların avlanması yasak olan ve halk arasında arı kuşu olarak bilinen merops apiaster kuş türü olduğu belirlendi.

PARA CEZASI VERİLDİ

4 adet arı kuşu ve iş yerinde ele geçirilen ruhsatsız av tüfeğine ekiplerce el konulurken, suçunu olay yerinde itiraf eden iş yeri sahibi Selahattin D.’e ise ruhsatsız av tüfeği bulundurmak, meskûn mahalde ve izinsiz avlanmak ayrıca koruma altındaki türü avlamaktan (her bir kuş için ayrı ayrı) toplam 8002 TL idari para cezası uygulanırken 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefetten adli işlem başlatıldı.

HER 3 KUŞTAN BİRİ GÖÇ YOLUNDA HAYATINI KAYBEDİYOR

Yalı kuşlarının renkli bir akrabası olan renkli arı kuşlarının baharın gelmesi ile birlikte Afrika’dan Avrupa’ a göç ettiği ve bu göç yollarından birinin Türkiye olduğu açıklanırken, her üç kuştan birinin göç yolunda hayatını kaybettiği ve nesli tükenmekte olan kuş türünün koruma altına alındığı belirlendi.

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