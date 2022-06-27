Köylü kadın dert yandı: Bizi bu duruma düşürenleri affetmiyoruz

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, seçim bölgesi Mersin'de esnaf ve vatandaşı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Her gittiği esnaftan pahalılıktan dert yanarken, köylü bir vatandaş, artan yem fiyatları nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Bizi bu duruma düşürenleri affetmiyoruz" dedi.

Ali Ekber ŞEN

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, PM Üyesi Emre Yılmaz, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Boltaç, ilçe örgütü ile birlikte Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi. CHP’li Başarır, girdiği bir yemcide esnaftan yem fiyatlarını öğrenince şaşkına döndü.

“YEM ALAMILYORUZ”

Yem alamadığını, bir yemin torbasının 450 TL olduğunu ve bundan dolayı da köyde süt sağacak inek bulamadıklarını söyleyen Çamlıyayla'daki köy sakini bir kadın, “Artık yem alamıyoruz, saman alamıyoruz, gübre alamıyoruz, ekin ekemiyoruz, tavukları besleyemiyoruz. Bir torba yem aldığımız zaman 1 hafta gidiyor o yem. Çok kötü durumdayız ve bizi bu duruma düşürenleri affetmiyoruz” diye konuştu.

“AKP’Yİ EL BİRLİĞİYLE DEVİRECEĞİZ”

Bir yem dükkânını ziyaret ederek esnafa yemlerin fiyatlarını soran CHP'li Başarır, şu değerlendirmede bulundu:

“Bir yıl önce civciv yemi ne kadardı? 230 TL'ydi. Bu sene 500 TL. Süt yemi bir yıl önce ne kadardı? 150 TL'yken şimdi 450 TL. Buğdayın geçen sene kilosu 3,5 TL'ydi ama şimdi 9 TL. Kuşyeminin kilosu 3 TL'ydi bu sene 15 TL yani 5 katı artmış. Tavuk yemi geçen sene 215 TL'yken bu sene 450 TL olmuş durumda. Darının kilosu geçen yıl 3 TL'ydi ama bu sene 9 TL. Küspenin geçen yıl torbası 130 TL'yken bu sene torbası 350 TL olmuş durumda.

Yani anlayacağınız bütün fiyatlar ateş pahası olmuş durumda ve dokunan yanıyor. Bakın yemci kardeşimiz ne diyor? ‘Tayyip Bey sağ olsun' diyor. Hem bu yemci kardeşimiz zor durumda hem çiftçimiz hem köylümüz hem de esnafımız. Herkes yem fiyatlarından şikayetçi. Ne olacak şimdi? Yemci kardeşimizin de dediği gibi AKP'yi elbirliğiyle devireceğiz.”

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