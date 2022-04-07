Köylülerden ağaçların kesileceği katı atık tesisi projesine tepki

Tunceli'de belediye tarafından Sütlüce köyü yakınlarında yapımı planlanan katı atık tesisi projesi nedeniyle 55 bin ağaç kesileceğini belirten köylüler, belediye binası önünde eylem yaptı.

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Tunceli Belediyesi tarafından, Avrupa Birliği’nin de fon desteğiyle Sütlüce köyü yakınlarında, 18 hektarlık alana, ağaçların kesilip yerine yapılması planlanan ‘Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi’ projesine köylüler tepki gösterdi.

55 bin ağaç kesileceğini ve doğanın tahrip edileceğini belirten yaklaşık 50 kişilik grup, ikinci kez belediye binası önüne gelerek eylem yaptı. Belediye Çarşısı önünde toplanan köylüler, ellerinde pankart ve dövizlerle şehir merkezinde yürüyerek belediye binası önüne geldi. Köylüler, tesisin yapılmasıyla birlikte, köylerinden göç etmek zorunda kalacaklarını söyledi.

’55 BİN AĞAÇTAN NE İSTİYORSUNUZ?’

Grup adına açıklama Yılmaz Çelik, köylerini, derelerini, endemik bitkileri, vahşi yabanın hakkını korumak için eylem yaptıklarını belirterek, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun ormanı yok edecek projeden yana açıklamalar yaptığını belirterek şunları söyledi:

“Sayın Maçoğlu, 31 Mart 2019 da seçim vaatlerinde ‘şehri meclislerle yöneteceğiz’ demişti. Sözünüzü tutun, çöp projesini Sütlüce halk meclisine getirin. Yine demiştiniz ki, doğa tahribatı suçtur. Peki, 55 bin ağaçtan ne istiyorsunuz, ağaçları keserek suç mu işlemek istiyorsunuz? Sütlüce halkı hem sizin suça sürüklenmenizi istemiyor hem de ormanını bu suçtan korumak istiyor.

Halka kulak verin geç olmadan. Halkın sorunlarına duyarsız kalmayacağız, halka rağmen karar almayacağız, demiştiniz. Bu sözleri de mi unuttunuz? Halkı görmezden gelmeye devam mı edeceksiniz? Tunceli Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanlığı’na seslenmek istiyoruz. İçinde orman mühendisinin de olduğu, ikisi profesör olan bilirkişi uzman heyetinin hazırlamış olduğu raporu neden görmezden geliyorsunuz? Tüm Türkiye’de çevreyi, doğayı, ormanı savunan, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanlığı, onlar doğayı, ormanı savunurken siz neden doğayı, ormanı yok edecek projeden yana açıklamalar yapıyorsunuz.

Siz neden 55 bin ağacın çığlığı karşısında kulak tıkıyor, gözlerinizi bağlıyorsunuz? ‘Projenin yerini komisyonumuz teknik olarak yeniden ele alıp değerlendiremez’ demişsiniz. Sütlüce katı atık projesi bilirkişi ek raporu yayımlandı. Resmi bilirkişi teknik uzman heyeti, ana raporda olduğu gibi ek raporda da çok önemli tespitleri mahkemeye sunmuştur. Bölgenin Munzur ve Pülümür su havzasının ortasında olması nedeniyle çok sakıncalı bölge olduğu tespiti de duruyor.

Yani hiçbir şey değişmedi, ek tespitler geldi. Sonuç olarak 55 bin ağacın varlığı ve tespiti değişmedi. Endemik ve yoğun floranın olumsuz etkileneceği tespiti değişmedi. İnsan, hayvan, çevre ve tarımın olumsuz etkileneceği tespiti değişmedi. Ana rapor değişmedi ek raporla da yeni tespitler geldi. Yaşam alanlarımıza müdahale etmenizi istemiyoruz. Yaban hayatını yok etmenizi istemiyoruz.”

55 BİN DEĞİL, 4 BİN AĞAÇ

Tunceli Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu alandaki ağaç sayısının 55 bin değil, 6 bin 711 ağaç olduğu ve bu ağaçlardan da 4 bininin kesileceği belirtilerek, şöyle denildi:

“55 bin ağaç kesileceği algısı yaratmaya çalışmaları ve ne yazık ki ortaya atılan bu rakamın bazı kurum ve kişiler tarafından doğru bilgi olarak değerlendirilmesi ve kamuoyuna açıklamalar yapması nedeniyle, belediyemiz tarafından işin uzmanlarına tesis sahasındaki ağaç sayısı tespiti yaptırılmıştır.

Projenin iptalinin önümüzdeki en az 20 yılda kentimizin çöp sorununun artarak büyüteceği anlamına gelineceği bilindiği halde, bazı siyasi partilerin bilimsel ve yasal verileri görmezden gelerek ve herhangi bir bilimsel rapor sunmadan, projede yer değişikliğini talep ettikleri yönündeki açıklamaları ile kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışmalarını büyük bir talihsizlik olarak gördüğümüzü belirtmek isteriz.

Alanında uzman 3 orman mühendisi tarafından hazırlanan rapor belediyemize ulaşmış olup, raporda sahanın tamamında 6 bin 711 ağaç olduğu tespit edilmiştir. Tahsisi yapılan alanda özellikle ağaç yoğunluğunun fazla olduğu kısımlarda ağaç kesimi yapılmayacağı, ağaç kesiminin sadece tesis binalarının ve çöplerin depolanacağı kısımlarda yapılacağı göz önüne alınırsa kesimi yapılacak ağaç sayısının yaklaşık 4 bin civarında olduğu net bir şekilde görülecektir.

Yani kesimi yapılacak ağaç sayısı, ÇED raporunda verilen ağaç sayısındaki rakamla uygunluk göstermektedir ve bu rakam 55 bin sayısının yüzde 10’u bile değildir. Değil 4 bin, 1 ağacın dahi gereksiz yere kesilmesine karşı olduğumuzu, fakat ekoloji biliminin bir bütün olarak fayda-zarar denklemi ile hareket ettiğini ve bizim de buna uygun projelerin yanında olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Belediyemiz sahip olduğu anlayış gereği, bilim ve tekniğin izinde, halkla birlikte faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu doğrultuda geçmiş dönemlerdeki yoğun emeklerle bugüne kadar gelen, ilimiz için elzem olan bu projeyi, hukuksal tüm haklarımızı kullanarak savunacağımızdan ve halkımızın hizmetine sunacağımızdan şüphemiz olmadığının bilinmesini isteriz.” (DHA)

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