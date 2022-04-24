Küçükçekmece’de ağaç kıyımı: Mahalleli isyan etti

İstanbul'daki kentsel dönüşümün adeta merkezi haline gelen noktalardan birisi olan Küçükçekmece Fatih Mahallesi'nde bir inşaata ait projede ağaç kıyımı yapıldı. Proje alanı etrafında yer alan onlarca yıllık birçok ağaç ya kesildi ya da inşaat makineleriyle tahrip edildi. Üstelik projeyi üstlenen firmanın inşaata devam edilebilmesi için gerekli olan bir belgeyi henüz almadan çalışmaya devam ettiği tespit edildi.

Sozcu.com.tr

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Uğur Düşen – SÖZCÜ

Kanal İstanbul projesinin açıklandığı tarihten bu yana şantiye haline gelen Küçükçekmece Fatih Mahallesi’nde inşaatlar son hızla devam ediyor. İnşaat firmaları adeta kanun ve kural tanımaksızın projelerini bir an önce bitirmenin derdine düştüler. Son yaşanan olayda ise onlarca yıllık ağaçlar inşaat projesine kurban edildi.

Projeyi üstlenen firmanın ise henüz ‘'Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi” olmadığı ortaya çıktı. Buna rağmen inşaatı günlerdir devam ettirdiği öğrenilen firmaya, İBB'ye bağlı zabıta ekipleri dur dedi. Vatandaşlardan aldıkları şikayet sonrası harekete geçen İBB Zabıta Müdürlüğü gerekli belgeler temin edilene kadar inşaatı durdurdu.

MAHALLE SAKİNLERİ MAĞDUR

Küçükçekmece Gölü üzerinden geçecek olan Kanal İstanbul projesinin bitirilmesi durumunda projeye kıyısı olacak mahallede adım başı farklı bir inşaat bulunuyor. İnşaat projelerinin fazlalığından dolayı şantiye haline gelen mahallede ise, gürültü, kirlilik ve yoğun trafik hakim.

Birçok inşaat firmasının çevreye karşı yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirten mahalle sakinleri bu inşaatlardan dolayı her gün mahalle trafiğinde tartışma ve kavgaların yaşandığını belirtiyor, bazı kaldırımların inşaat firmaları tarafından işgal edildiğini söylüyor ve yaşananların bir an önce sona ermesini bekliyorlar.

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