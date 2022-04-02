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Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm BakanIığı Arkeolog ve Müze Araştırmacısı pozisyonlarına sözlü sınav ile toplam 69 sözleşmeli personel alınacak.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere Arkeolog ve Müze Araştırmacısı, sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Başvurular elektronik ortamda 11 – 25 Nisan 2022 tarihleri arasında alınacak.

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