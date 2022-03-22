Kur’an kursu müdürüne işkenceden dava

Erzurum'da Diyanet'e bağlı Hacı Bahattin Evgi Kur'an Kursu belletmeninin 7 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından kursun diğer görevlileri hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

Orhan BOZKURT

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Erzurum Merkez Palandöken İlçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde bulunan Diyanete bağlı Hacı Bahattin Evgi Kur’an Kursu’nda 7 erkek çocuğunu cinsel istismara maruz bırakılması sonrası Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, çocukların verdiği ifadelerden yola çıkarak, olayın sadece istismarla sınırlı kalmadığını, kurs görevlilerinin de çocuklara şiddet ve işkence yaptığını ortaya koymuştu.

ÇOCUĞA KARŞI İŞKENCE SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Bu kapsamda, 7 çocuğa uyguladığı cinsel istismar suçundan dava açılan belletmen H.A.’nın izinsiz şekilde yurtta kalmasına izin veren ve çocukları ‘Haydar’ adını verdiği sopayla dövdüğü ileri sürülen kursun eski müdürü N.K. ile yine çocuklara dayak attığı belirtilen temizlik görevlisi U.G. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 94/2-a maddesi gereğince çocuğa karşı işkence suçundan İddiname hazırlandı.

KURSU MÜDÜRÜNDEN ÇOCUKLARA SİSTEMATİK İŞKENCE

Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde 14 çocuk mağdur sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, çocukların anlatımlarının samimi olduğu belirtilerek olay, yer, zaman ve tarihlerin birbirine uyduğu ifade edildi. Müdür N.K.’nin çocuklara sistematik şekilde takunya, terlik, sopa, tekme ve tokatla vurarak şiddetli dayak sonucunda vücutlarında morarmalar oluşturduğunun anlatıldığı iddianamede; N.K.’nin çocuklara, “Ailenize olup bitenlerden kesinlikle bahsetmeyin” diye tembihte bulunduğu ve çocukları korkuttuğu kaydedildi.

N.K.’nin çocuğa karşı işkence suçunu 13 mağdura karşı işlediği iddiasıyla 104 yıldan 195 yıla kadar hapis cezası istendi.

Atatürk portresini kırdığı ve Kuran’ı yırtıp attığı ileri sürülen N.K. ile ilgili Atatürk’ün hatırasına hakaret ve dini değerleri aşağılamaktan kovuşturmaya ise yer olmadığına karar verildi.

Temizlik görevlisi U.G.’nin de sopa, yüzük ve tokatla şiddet uyguladığı, bazı çocukların vücutlarında morarmalar olduğu anlatıldı. U.G.nin çocuğa işkence suçunu 12 mağdura karşı işlediği iddia edilerek, 96 yıldan 180 yıla kadar hapis cezası istendi.

MÜFTÜLÜK SORUŞTURMASINDA 8/1 MAAŞ KESİM CEZASI ALMIŞLARDI

Henüz duruşma günü verilmeyen davada sanıklar tutuksuz yargılanacak. İstismar olayının ortaya çıkmasının ardından İl Müftülüğü, Kur’an kursu görevlileri hakkında yaptığı soruşturmada 8/1 maaş kesme cezası verip bu kişileri görevlerine iade etmişti. Ancak Erzurum Valiliği, göreve iade edilen altı görevliyi ve Palandöken müftüsünü açığa almıştı. Yapılan bu açığa alma işleminin ardından da Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı bu görevliler hakkında işkenceden soruşturma başlatmıştı.

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