Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı tatili kaç gün olur?

Ramazan bayramı geride kalırken artık Kurban bayramı için geri sayım başladı. Yılın ikinci ve son dini bayramı olan Kurban bayramı yaz aylarında kutlanacak. Hem tatil hem de bayramı iyi değerlendirmek isteyenler "Kurban bayramı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Kurban bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak.

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Kurban Bayramı’nın ne zaman başlayıp ne zaman biteceği ise son zamanlarda en fazla merak edilen konulardan. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı takvim ile belli oldu.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz'da idrak edilecek. Kurban Bayramı 1. Günü: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Günü: 12 Temmuz Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLUR?

Kurban bayramının ilk iki günü hafta sonu, son iki günü ise hafta içi gününe denk geliyor. Ramazan bayramı günlerinin hafta içine denk gelmesine rağmen tatil süresinin 9 güne çıkarılmaması göz önüne alındığında, Kurban bayramı tatili süresinin de bayram günleri ile sınırlı olması bekleniyor.

KURBAN İBADETİNİN HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.