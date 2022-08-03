Kurban Bayramı’nda kaçan ve 25 gün sonra bulunan boğaya Ahbap Derneği talip oldu

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, Kurban Bayramının 1'inci günü kaçan boğa, 25 gün sonra bulundu. Sahibinin, boğayı 1 hafta sonra keseceğini söylemesi üzerine Haluk Levent'in önderliğinde faaliyet gösteren Ahbap Derneği hayvanı satın almak için harekete geçti.

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Kepsut ilçesine bağlı kırsal İsaalan Mahalle Muhtarı Ramazan Kocabıyık, Kurban Bayramının 1’inci günü sabah saatlerinde sahibi olduğu boğayı kesmek için Yenice Mahallesi’ne getirdi.

25 GÜN SONRA BULUNDU

Kesim öncesinde kaçan boğa, bulunamadı. 3 Ağustos Çarşamba günü Kepsut Belediyesi’ne, Kayaeli Mahallesi’nde bir boğa bulundu ihbarı geldi. Bölgeye giden ekipler, boğanın Kocabıyık’a ait olduğunu tespit etti.

AHBAP DERNEĞİ TALİP OLDU

Boğanın 25 gün sonra bulunmasının ardından sosyal medyadan paylaşım yapan Ramazan Kocabıyık, boğayı 1 hafta sonra oğlunun düğününde keseceğini söyledi.

Durumdan haberdar olan ünlü sanatçı Haluk Levent’in Başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği, hayvanın kesilmemesi için harekete geçti. Muhtar Kocabıyık boğayı kesmek istediğini söylerken, Ahbap ise hayvanın bu kadar direndiği düşüncesiyle, boğayı sahiplenip, bir çiftlikte bakılarak korunmasını sağlamak istedi. Son durumu boğa sahibi Kocabıyık ile Ahbap Derneği arasında gerçekleşecek pazarlık belirleyecek. (DHA)

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