Kürşad Yılmaz, Bahçeli’yi ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Kürşad Yılmaz ile makamında görüştü. Yılmaz, görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşarak, gündeme dair değerlendirmeler yaptıklarını ve Bahçeli'ye bağlılığını bildirdiğini yazdı. Yılmaz, görüşmede Bahçeli’ye kılıç da hediye etti.

Sözcü Ankara

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kürşad Yılmaz, “Değerli büyüğüm, zor günlerimizde bizleri unutmayan sırtını dönmeyen kapılarını örtmeyen vefalı liderim kırmızı çizgim sayın Devlet Bahçeli ile bayramlaşarak gündeme dair değerlendirmeler yapmanın kendisine olan bağlılığımızı bildirmemizin sevincini yaşıyorum” dedi.

Giresun’da doğan 61 yaşındaki Kürşad Yılmaz, suç örgütü liderliği iddiasıyla yargılandı ve cezaevinden kaçtıktan sonra Temmuz 1998’de Bulgaristan’da yakalandı. Kuşadası eski Belediye Başkanı Lütfi Suyolcu’nun öldürülmesi olayından 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ‘'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma'' suçlarından toplam 66 yıl hapisle cezalandırıldı. Yargıtay bu kararı bozdu. 30 Ekim 2021'de cezaevinden tahliye edildi.

İlginizi Çekebilir Bahçeli: Vatan, millet ve devletten taviz verilmeyecek

İlginizi Çekebilir Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Konuşmaları CHP'ye yakışmıyor