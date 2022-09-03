Kuşadası Milli Emlak Müdür Vekili görevden alındı

Hakkında usulsüz işlemleri nedeniyle soruşturma sürdürülen Aydın'ın Kuşadası İlçe Milli Emlak Müdür Vekili Yıldıray Özmen, görevden alındı.

Latif SANSÜR

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Kuşadası'nda Milli Emlak Müdür Vekili Yıldıray Özmen'in hazine adına kayıtlı, orman sınırları dışına çıkartılan ve tekrardan kazandırılamayan araziler olarak bilinen taşınmazları usulsüz bir şekilde bazı kişilere tahsis ettiği iddiasıyla açılan soruşturma çerçevesinde görevden alındığı öğrenildi.

Özmen'in geçmişe yönelik ecrimisil (işgal) makbuzu düzenlendiği ancak yapılan incelemelerde makbuz düzenlenen tarihlerde bölgedeki doğal dokunun henüz bozulmadığının belirlendiği de iddia edildi. Hakkında yasal süreç devam eden Özmen'in yerine vekaleten Aydın Milli Emlak Müdür Yardımcısı Hüseyin Şahin atandı.

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