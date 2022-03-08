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Kuşadası’nda kadınlar yağmura rağmen yürüdü

Ülkemiz ve dünya kadınları için özel bir anlamı olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yürüyen kadınları yağmur bile durduramadı.

Latif SANSÜR
Yayınlanma: 13:14 - 08 Mart 2022 Güncellenme:
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Kuşadası’nda bir araya gelen kadınlar, kadın haklarının kazanılması, iyileştirilmesi, haksızlık ve ayrımcılığa dikkat çekilmesi amacıyla her yıl kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yürüyüş ve çeşitli etkinliklerle kutladı.

Kuşadası'nda yaşayan yabancı kadınların da destek verdiği etkinlikler, yürüyüş ile başladı. Yağmura rağmen çeşitli sloganlar atarak yürüyen kadınlar, İsmail Cem Dostluk ve Barış meydanında basın açıklaması yaptı, mor balonlar uçurdu.

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