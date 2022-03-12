Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde bir büyük kaza daha meydana geldi. Otoyol, Ankara yönünde trafiğe kapandı.

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Kuzey Marmara Otoyolu’nda 5 tır, 2 yolcu otobüsü ve kar küreme aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Edinilen bilgilere göre İCA tarafından işletilen Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Uskumruköy mevkiinde artan kar yağışının da etkisiyle zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya 5 tır, 2 yolcu otobüsü ve kar küreme aracı karıştı. Olayda kar küreme aracı şoförü ve yolcu otobüsü personeli 2 kişi olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da oluştu. Kar yağışının etkisini arttırdığı bölgede ekipler kazaya karışan araçları kaldırmak için çalışma başlattı. Kazanın olduğu noktada trafik akışı tek şeritten verilmeye başlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu’na girişlerin trafik yoğunluğu yaşanmaması için Odayeri gişelerinden kapatıldığı öğrenildi.

KORKUTAN KAZA

Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolünü kaybeden hafif ticari araç sürücüsü de servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari araç savrulurken, servisin içinde olan vatandaşların ise korktuğu görüldü.

İstanbul'da hafta ortasından itibaren etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda dün sabah saat 07.49'da Başakşehir istikametine doğru seyir halinde olan 34 LAJ 073 plakalı servis aracına, kontrolden çıkan 07 B 1805 plakalı İlhan Karahan (37) yönetimindeki hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ticari araç savrulurken, servisin içinde olan vatandaşların ise korktuğu görüldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar oluştu.

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