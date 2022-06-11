KYK yurdunda bir dilim karpuz 6,5 TL
İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız, İstanbul'daki Mimar Sinan KYK yurdunda bir dilim karpuzun 6,5 TL'ye satıldığını belirterek isyan etti.
İYİ Parti İBB Meclis Üyesi, gençler arasında “İnternetçi abi” lakaplı Taylan Yıldız, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda öğrencilere satılan bir dilim karpuzun fiyatını paylaşarak sitem etti.
Yıldız, İstanbul Maltepe’deki Mimar Sinan KYK yurdunda bir dilim karpuzun fiyatının 6,5 TL olduğunu belirtti.
Sosyal medyadan karpuzun fotoğrafını paylaşarak, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne seslenen İYİ Partili Yıldız, “Gençlerin sırtından kâr etmeyi bırakın. Ayıptır” ifadelerini kullandı.