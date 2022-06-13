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Libya tezkeresi Meclis’te

Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi  TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Libya Tezkeresi'nin süresinin 18 ay uzatılması öngörülüyor.

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Libya tezkeresi Meclis’te

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