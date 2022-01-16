‘Liselerde nükleere giriş dersi kaldırılsın’ eylemi

Mersin Nükleer Karşıtı Platform ve Eğitim-Sen Mersin Şubesi üyeleri, Anadolu meslek ve teknik liselerde öğrencilere verilen nükleer enerjiye giriş derslerinin kaldırılması için protesto eylemi yaptı.

Ali Ekber ŞEN

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illi Eğitim, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi ve Titan 2IC İçtaş İnşaat Anonim Şirketi arasında Anadolu Meslek ve Teknik liselerde öğrencilere verilen nükleer enerjiye giriş derslerinin kaldırılması için protesto eylemi yaptı.

Mersin Nükleer Karşıtı Platform ve Eğitim-Sen Mersin Şubesi üyeleri Özgür Çocuk Parkında bir basın açıklaması yaptı. “Nükleer Santral İstemiyoruz” yazılı pankart açan göstericiler, Gülnar'da nükleer santral inşa eden nükleer şirketin hazırlattığı ders içeriğinin lise öğrencilerine okutulmasına karşı çıktı.

Anadolu meslek ve teknik liselerde okutulmak üzere nükleer enerjiye giriş dersi için öğretim programı hazırlandığını belirten Eğitim-Sen Mersin Şubesi Başkanı Mahmut Sümbül, “Milli Eğitim Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi ve Titan 2IC İçtaş İnşaat Anonim Şirketi arasında 26.06.2020 tarihinde mesleki iş birliği konulu protokol imzalanmıştır.

Bu protokol uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, protokol kapsamındaki Mersin ilinin Gülnar, Silifke, Toroslar, Tarsus, Akdeniz ve Erdemli ilçesindeki bazı Anadolu mesleki ve teknik liselerinde okutulmak üzere nükleer enerjiye giriş dersi için taslak öğretim programı hazırlamış, bu program Talim ve Terbiye Kurulu'nun 21.10.2020 gün ve 33 sayılı kararıyla kabul edilmiştir” dedi.

“ÖĞRENCİLERE GERÇEK DIŞI BİLGİLER SUNULMAKTADIR”

İmzalanan protokol ve öğretim programı incelendiğinde, okutulan dersin öğrencinin yararından ziyade sektörün insan kaynağı ihtiyacını karşılamaya dönük ve bilimsellikten uzak olduğunu belirten Sümbül, “Nükleer enerji kullanımı birçok yönü ile bilim insanlarınca uzlaşılmamış tartışmalı bir konudur.

Küresel ısınmayla birlikte yenilenebilir alternatif enerji kaynaklarının daha çok tercih edildiği, birçok ülkenin nükleer santrallerin kapısına kilit vurduğu bir dönemde nükleer enerji ve nükleer santrallerin sorunsuz, vazgeçilmez, zorunlu ve nükleer kazaların bu kazaların gerektirdiği önemden çok uzak biçimde yansıtılması bilim dışıdır, öğrencilere gerçek dışı bilgiler sunmaktır” diye konuştu.

“DEPREMLER GELECEKTE MEYDANA GELECEK SORUNLARIN HABERCİSİ”

Geçtiğimiz hafta Anamur'da meydana gelen depremler hakkında da konuşan Sümbül, şunları söyledi:

“11 Ocak 2022 tarihinde Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede 6,4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Yine 13 Ocak 2022'de Mersin Anamur'da 3,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bu depremler gelecekte bölgemizde bir nükleer santral bulunması durumunda meydana gelebilecek tehlikelerin habercisidir.

Günümüze kadar nükleer kazalar sonucu yaşanan acı deneyimlerin görmezden gelinip nükleer enerji ve nükleer santrallerin sorunsuz, vazgeçilmez ve kaçınılmaz olduğu; nükleer kazaların bu kazaların gerektirdiği önemden çok uzak biçimde ele alındığı; bilimsellikten uzak, gerçeklikten kopuk olduğu ve bu konuda öğrencilerde yanlış bir algı ve bilinç yarattığı, eleştirel düşünme yeteneklerini sınırladığı gerekçesiyle bu programı reddediyoruz. Bu nedenle, protokol kapsamındaki okullarda nükleer enerjiye giriş (11. sınıf) derslerinin seçmeli ders olarak okutulmasının iptalini istiyor; kamusal, bilimsel ve nitelikli eğitim hakkı talebimizden vazgeçmiyoruz.”

Eyleme destek veren CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’de, söz konusu protokolün zaman geçirilmeden kaldırılması çağrısında bulundu.

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