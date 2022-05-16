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LPG’li otomobil alev topuna döndü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde park halindeki LPG’li otomobil alev alev yandı. Yangın anı ise saniye saniye görüntülendi.

Yayınlanma: 05:05 - 16 Mayıs 2022 Güncellenme:
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LPG’li otomobil alev topuna döndü

Olay, gece saatlerinde Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal 5. Sokak'ta meydana geldi. İstanbul'dan hasta ziyareti dönüşü park edilen 34 FV 3183 plakalı LPG'li otomobilin, yaklaşık yarım saat sonra motor kısmından alevler yükseldi. Devriyeye çıkan polisin yangını fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye çağrıldı. Polis ekipleri, LPG patlaması ihtimaline karşı çevrede sıkı tedbir aldı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülerek, tüp patlamasının önüne geçildi.

Otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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