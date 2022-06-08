Lüks cipin zulasından 121 kilo eroin çıktı

İstanbul’da lüks bir cipe zulalanmış halde 121 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Hırsızlık ihbarına giden polis ekiplerinin bulduğu uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin yakalandığı araç sahibinin yurt dışına olduğu öğrenildi.

Habip ATAM

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Bahçelievler'de 22 Mayıs akşamı polise yapılan bir ihbarda, “Sokakta park halindeki bir otomobilden hırsızlık yapıyorlar” bilgisi verildi. Yenibosna Merkez Mahallesi, Hacı Arif Bey Sokak'ta yaşanan olayın ihbarı üzerine devriye ekipleri adrese yönlendirildi. Olay yerine ulaşan polis, lüks bir cipin altında uzanmış takım elbiseli bir kişiyle karşılaştı. Şüpheli polisleri fark edince kaçmaya çalıştı. Ancak yaşanan kovalamacayla yakalandı.

ZULADAN EROİN ÇIKTI

Polis, cipin yanına geldiğinde ilginç bir durumla karşılaştı. Lüks aracın tekerinin söküldüğü, kenarda ise bir çanta olduğu fark edildi. Çanta içerisinde paketler halinde eroin bulundu. Cipin altına bakan polisler, burada gizli bir bölmede uyuşturucu paketleri olduğunu belirledi. Durum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bildirildi. Olay yerine geçen narkotik polisi zuladaki eroinleri de çıkardı. Ele geçirilen eroinin 121 kilo olduğu öğrenildi.

GÜVENLİ EVE TAŞIMAK İSTERKEN YAKALANDI

Gözaltına alınan A.H.'nin lüks cipi doğu illerinden İstanbul'a getirdiği öğrenildi. Aracın ise Irak uyruklu bir kişiye ait olduğu belirtildi. Araç sahibinin Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra ülkesine döndüğü öne sürüldü. A.H.'nin aracı İstanbul'a getirdikten sonra uyuşturucuyu, sözde güvenli eve taşımak isterken yakalandığı belirtildi. İfadesinde susma hakkını kullanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Ele geçirilen 121 kilo 400 gram eroin ise emniyette sergilendi.

6 AYDA 4 TON UYUŞTURUCU

Ele geçirilen uyuşturucu ile 1 Ocak ila 1 Haziran arasında İstanbul'da ele geçirilen eroin miktarı 355 kiloya ulaştı. Aynı dönemde 20 bin 832 uyuşturucu konulu olay yaşanırken, polis ekipleri 30 bin 631 şüpheliyi gözaltına aldı. Ele geçirilen toplam uyuşturucu miktarı ise 4 ton 68 kiloya ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde ele geçirilen uyuşturucu miktarı 2 ton 133 kiloydu.

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