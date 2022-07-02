Madımak katliamının yıl dönümü: ‘Bu ülkede aydınların yakıldığını unutma’

Madımak katliamının 29’uncu yılında siyasi isimler ve sivil toplum kuruluşları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla katliamda hayatını kaybedenleri andı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sivas’ta, 2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal Kültür Etkinliklerine gelenlerin konakladığı Madımak Oteli’nde hayatını kaybeden 33 aydın ve 2 otel görevlisi, katliamın 29’uncu yıl dönümünde anılıyor.

Çok sayıda siyasi isim ve sivil toplum kuruluşu sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak katliamda hayatını kaybedenleri andı.

“BİRLİK VE BERABERLİĞİ SAĞLAMAK ONLARA BORCUMUZ”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Acısını ilk günkü gibi yüreğimizde hissettiğimiz, Sivas Katliamında yitirdiğimiz canlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmaması için; sevgi tohumlarını ekip, birlik ve beraberliği sağlamak onlara olan borcumuzdur.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: 29 yıl önce Madımak Oteli’nde, yüreğimize düşen ateşin acısı hâlâ içimizde… Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun.

“SAZINDA, SÖZÜNDE, KALEMİNDE SEVGİ OLAN İNSANLAR”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: 2 Temmuz 1993'te Sivas'taki katliamda yitirdiğimiz canları rahmet ve özlemle anıyorum. Sazında, sözünde, kaleminde hep sevgi olan o güzel insanları hiç unutmadık.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Sivas Katliamı'nda yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyorum.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: ‘Güneşin ak yüzüne bir duman çöktü Bir türkü çığlıkla ateşe düştü’ 29 yıl geçti, ne o aydın yüzler unutuldu ne de türküleri sustu.

“BU ÜLKEDE AYDINLARIN YAKILDIĞINI UNUTMA”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Yakın tarihimizin en utanç dolu gününde, #2Temmuz 1993’te yaşamını yitiren canlarımızı saygıyla anıyorum. Ailelerin acısı dinene, Madımak bir utanç müzesi olana, adalet tesis edilene kadar adalet arayışımız sürecek.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: “Sıvası dökülmüş kahpe bir duvar gibi, Sivas’ı dökülmüş bir Türkiye kaldı içimizde…” #2Temmuz1993 günü Madımak'ta bir insanlık katliamı yaşandı ve insanlar diri diri yakıldı! Hiç unutmam, Hiç unutamam! Bu ülkede aydınların yakıldığını hiç unutma!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Bundan 29 yıl önce, Madımak'ta 35 insanımız yakılarak katledildi. Yüreklerimiz kaybettiklerimizin acısıyla kavrulmaya devam ediyor. Madımak'ta hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle anıyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Yaşamak için ne çok öldük biz” İnsanlık tarihinin en vahşi, en alçak katliamlarından biri olan #SivasKatliamı'nın üzerinden tam 29 yıl geçti. İçimiz kanamaya, yüreğimiz yanmaya devam ediyor. Yitirdiğimiz canları bir kez daha saygı ve özlemle anıyorum.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: Bugün benim yandığım gündür. Canımla darda kaldığım gündür.

“SİVAS’IN ATEŞİ SÖNMEDİ”

Atatürkçü Düşünce Derneği: 29 yıldır sönmeyen ateş… Ruhları şad olsun!

Türk Tabipleri Birliği: “Kozalak yaktım ben de sessizlikte- ömrümün kozalaklarını küllere sıvanmış baştan başa dolaşıp ağrıyan ormanı. yağmur dindi sevgilim bak dinle her şey dindi, acıysa dinmemiş halde…” Dr. Behçet Aysan

DİSK: Sivas’ın ateşi sönmedi Unutmadık, unutturmayacağız!

“BİRLİĞİMİZE KASTEDEN KATLİAMLARI LANETLİYORUM”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Madımak katliamında hayatını kaybeden canlarımızı rahmetle anıyorum. Birliğimize, kardeşliğimize kasteden tüm katliamları lanetliyorum.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: #Madımak Katliamı'nda aramızdan koparılan 35 canımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum. Devirleri daim olsun. Hem geçmişle yüzleşerek adaletin ve hakikatin izcileri olmak hem de yarınları saygı ve eşit vatandaşlık temelinde kurmak zorundayız. Bunu başaracağız.

Saadet Partisi: Bugün hepimizin ortak acısı #Madımak'ta yaşanan vahşetin 29. yılı! Acımızı unutmamak ve yaralarımızı kardeşlik, birlik ve beraberlikle sarmak temennisiyle hayatını kaybeden 35 vatandaşımızı rahmetle anıyoruz.

Ahmet Mücahit Arınç: Tarihler 2 Temmuz 1993'ü gösterdiğinde kutuplaşmanın, kamplaşmanın ve nefret söyleminin ülkemize nasıl bedeller ödeteceğine şahit olduk. Acılar vicdanlardaki tazeleğini korumakta. Madımak Oteli katliamında hayatlarını kaybeden yurttaşlarımızı saygıyla anıyorum.

İlginizi Çekebilir Madımak'ın ateşi 29 yıldır sönmedi