Mahir Ünal sucuk görünce şaşırmıştı! AKP’li vekiller menemen yarışına girdi

Dar gelirli ve öğrenci sofralarının vazgeçilmez yemeği menemen artık lüks olurken, AKP Bursa milletvekilleri, sahur vakti konuk oldukları öğrenci evlerinde menemen pişirme yarışına girdi. Milletvekilleri, menemen pişirdiği anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP Bursa Milletvekilleri, Zafer Işık, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Esgin, Hakan Çavuşoğlu, sahur vakti konuk oldukları öğrenci evlerinde, menemen pişirdi. Milletvekilleri, menemen pişirdiği anları da sosyal medyadan paylaştı.

“SOFRANIN OLMAZSA OLMAZI TABİ Kİ MENEMEN”

AKP’li vekil Işık, paylaşımında “Ramazan'ın en güzel vakitlerinden sahur vaktini Gemlik'te öğrenci arkadaşlarımızla birlikte geçirdik. Öğrencilik yıllarımdaki gibi kolları sıvayıp ocak başına geçtim. Sofranın olmazsa olmazı elbette menemendi. (Umarım beğenmişlerdir…)” ifadelerini kullandı.

Refik Özen de “Bu gece sahurda öğrenci kardeşlerimizin misafiri olduk…. En güzel menemeni de biz yaptık…” ifadelerine yer verdi.

MENEMENİN FİYATI 5 YILDA 5 KAT ARTTI

Sofraların vazgeçilmezi menemenin fiyatı 5 yılda 5 kat artınca ne dar gelirli ne de öğrenci yemeği olmaktan çıkarak lükse girdi. Menemenin maliyeti 4 kişi için 2017’de 8,5 TL iken, bugün 40 lirayı buluyor.

MAHİR ÜNAL ÖĞRENCİ EVİNDE SUCUK GÖRÜNCE ŞAŞIRMIŞTI

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal da geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş’ta bir öğrenci evinde menemen yapmıştı. Mahir Ünal, öğrenci evindeki menemende sucuk görünce “Yalnız bunlar menemenin içine sucuk katmışlar. Az önce bunlar şikayet etmiyor muydu ya?” diyerek şaşkınlığını ifade etmiş, sosyal medyada büyük tepkiyle karşılaşmıştı.

İlginizi Çekebilir Öğrenci evinde sucuk görünce şaşıran AKP'li Mahir Ünal'a tepki yağdı