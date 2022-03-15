Mahkemeden cemevlerinin elektrik faturalarıyla ilgili karar

Anadolu 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, cemevinin elektriğinin kesilmesiyle ilgili davada, kararını açıkladı. Mahkeme, 'ticarethane hükümlerine' göre fatura gönderilen cemevinin borcu olmadığına karar verdi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, 2015 yılında Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş.'ye dava açtı.

Dava dilekçesinde, elektrik şirketinin, Alevi yurttaşların ibadetlerini gerçekleştirdiği Kadıköy’deki Pir Sultan Abdal Cemevi’ne ticarethane hükümlerine göre fahiş miktarda elektrik faturaları kestiği, bu faturaları ödeyemeyen cemevinin elektriğini kestiği kaydedildi.

Cemevinin elektriklerinin kesildiği ve cemevinin morgunda bulunan cenazelerin kokma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı durumda, söz konusu davalı şirketin ilamsız bir şekilde icra takibi başlattığı ifade edildi.

Dernek, cemevlerinin ibadethane olduğu aydınlatma ve elektrik kullanım giderlerinin alınmaması gerektiğini belirterek, cemevinin davalı şirkete borçlu olmadığının tespitine yer verilmesi ve icra takibinin usul ve yasaya aykırı olması nedeniyle iptaline karar verilmesi istendi.

Ayrıca menfi tespit davası açılarak söz konusu derneği zarara uğratan davalı şirketin icra inkar tazminatı ödemesi istendi.

İLK KARAR 2017

Yapılan yargılama sonucu 2017 yılında mahkeme, cemevi lehine karar verdi ve cemevinin elektrik şirketine borcunun olmadığına hükmetti. Ancak İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Yeniden yargılama yapıldı.

İSTİNAF BOZDU, YEREL MAHKEME AYNI KARARI VERDİ

Anadolu 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, davacı avukatı Nazım Karslı katılırken, davalı avukatı duruşmaya gelmedi. Duruşmada söz alan davacı avukatı Nazım Karslı, davanın kabulünü talep etti.

CEMEVİNİN BORÇLU OLMADIĞI BELİRTİLDİ

Davanın kabulüne karar veren mahkeme, davacı borçlu olan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kadıköy Şubesi davalı alacaklıya borçlu olmadığının tespit edildiğini belirtti.

Davacının tazminat talebinin ise yasal şartları oluşmadığından reddine karar verildi.

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