Mahkemeden Validebağ kararı: AKP’li belediyenin İBB’ye açtığı dava reddedildi
Validebağ Korusu'nda kaçak harfiyat dökülmesini engelleyen İBB'ye dava açan Üsküdar Belediyesi'ne mahkemeden ret kararı çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, "İlçe belediyesinin İBB’ye açmış olduğu davada, mahkeme haklılığımızı teyit ederek davayı reddetti" açıklamasında bulundu.
İstanbul'un Anadolu Yakası'nın son yeşil alanlarından Validebağ Korusu'nda AKP'li Üsküdar Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında geçtiğimiz senenin eylül ayında ‘kaçak hafriyat' gerilimi yaşanmıştı.
İBB, kaçak hafriyat toprağı döküldüğünü belirterek ilçe belediyesine tespit ve cezai işlem uygulamıştı. Üsküdar Belediyesi de İBB’nin uygulamasını yargıya taşımıştı. AKP’li belediyenin İBB'ye açtığı davada yeni bir gelişme yaşandı.
“MAHKEME HAKLILIĞIMIZI TEYİT ETTİ”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, “İlçe belediyesinin İBB'ye açmış olduğu davada, mahkeme haklılığımızı teyit ederek davayı reddetti” açıklamasında bulundu.
Akgün, “Sözün özü, Koru'ya ekolojik dengeyi bozacak, izinsiz müdahale edilemez!” ifadelerini kullandı.