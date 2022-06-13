Mahsur kalan 4 dağcı böyle kurtarıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde Cumartesi akşam saatlerinde şiddetli yağış ve fırtınada Yamaç Kanyonu’nda mahsur kalan 4 dağcı, AFAD ile AKUT ekiplerinin ortak operasyonu ile kurtarılmasının fotoğrafları basın ile paylaşıldı.

Latif SANSÜR

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Cumartesi günü şiddetli yağış ve fırtınaya Söke’nin Yamaç Kanyonu'nda yakalanan 10 dağcıdan 6'ısı Jandarma ve Sahil Güvenlik helikopteri tarafından bulundukları yerden alınırken, 4 dağcı ise mahsur kaldı.

Mahsur kalan 4 dağcı ise Pazar sabaha karşı AFAD ve AKUT ekiplerinin ortaklaşa operasyonu ile kurtarıldı. Kuşadası AKUT, nefes kesen kurtarma operasyonunun fotoğraflarını basın mensuplarıyla bu gün paylaştı.

İP TEKNİKLERİ KULLANILDI

Dağcıların mahsur kaldığı sarp kayalık kanyonda ki, kurtarma operasyonunda çeşitli ip teknikleri kullanıldığı belirtilen AKUT açıklamasında şöyle denildi; “AKUT Kuşadası Ekibi, on gönüllüsü ile AFAD’dan gelen destek talebi üzerine müşterek ip teknikleri kullanılarak 4 dağcı kurtarıldı. Güvenli alana tahliyeleri sağlayarak sağlık ekiplerine teslim edildi.”

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