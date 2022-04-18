Malatya Turgut Özal Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü’nden yayınlanan ilanda şu ifadeler yer aldı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.”

Alınacak eleman sayısı: 4

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ