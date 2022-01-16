Malazgirt’ de 90 metrekare daire icradan satılıktır
Malazgirt İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilana göre 90 metrekare daire icradan satılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Malazgirt’te satılacak dairenin özellikleri şu şekilde.
Muş İl, Malazgirt İlçe, 479 Ada, 3 Parsel, DANIŞMENTGAZİ Mahalle/Köy, Bulanık Cad. Mevkii, 10 Nolu Bağımsız Bölüm Muş İl, Malazgirt İlçe, Danışmentgazi Mahalle, 8 pafta, 35 ada, 4 parsel, 2/16 arsa paylı, 3. kat, 10 nolu bağımsız bölüme tekabül eden, Malazgirt Belediye Başkanlığınca yapılan 18. madde uygulamasından dolayı, 479 Ada, 3 Parsele dönüştüğü, alanın 763,56 m2 olduğu, 10 Nolu Bağımsız Bölümün mesken olduğu, bağımsız bölüm alanının 90,00 m2, arsa payının 95,45 m2, 2/16 payı oranında kat mülkiyeti tesis edildiği bilirkişi raporunda belirtilmiştir.
Adresi : Dosyasında.
Yüzölçümü : 90,00 m2
Arsa Payı : 2/16
İmar Durumu : Mesken olarak kayıtlıdır.
Kıymeti : 166.082,50 TL