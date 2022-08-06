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Manisa’da ormanlık alanda yangın

Manisa’nın Soma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

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Manisa’da ormanlık alanda yangın

Yangın, saat 19.20 sıralarında Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı.

İhbar gelmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 16 arazöz, 4 helikopter ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. (İHA)

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