Manisa’da yangın ormana sıçradı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormana sıçradı. Yangına hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yangın, Akhisar ilçesi Hasköy Mahallesi’ndeki otluk alanda çıktı. İhbar üzerine hem Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri hem de Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerle karadan müdahale başlatıldı.

YANGIN ORMANA SIÇRADI

Olumsuz hava şartları ve rüzgarın da etkisiyle yangın ormanlık alana sıçradı. Durum üzerine bölgeye 4 helikopter ve 2 uçak sevk edilirken yangına 20 arazöz ve itfaiye ekipleriyle karadan da müdahale devam ediyor. İHA

İlginizi Çekebilir Mersin ve Adıyaman'da orman yangını