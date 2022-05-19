Manisa’yı 19 Mayıs coşkusu sardı

Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde milli mücadeleyi başlatmak için çıktığı Samsun’dan tüm yurda yayılan kurtuluş mücadelesinin 103. yılında, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Manisa’da 2 yıllık pandemi sürecinin ardından büyük bir coşkuyla kutlandı. Soğuk havaya rağmen meydanı dolduran vatandaşlar, gençlerin gösterileriyle bayramın coşkusuna ortak oldu.

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Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 2 yıllık pandemi sürecinin ardından yeniden coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki Milli Egemenlik Anıtı’na Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Kutlama programı, anıtın önündeki törenin ardından Manisa Valiliği önünde devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk, Atatürk'ün gençlere olan güvenini boşa çıkarmamak için var güçleriyle çalıştıklarını ve gençleri aynı zamanda geleceğe en iyi şekilde hazırladıklarını söyledi.

AKŞAM FENER ALAYI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Gediz Anadolu Lisesi öğrencilerinin Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi’ni ve Gençlerin Atatürk'e Cevabı’nı seslendirdiği programda Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibinin gösterisi büyük beğeni topladı. Programda Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tekvando, judo, eskrim, güreş ve jimnastik branşlarındaki sporcuların gösterileri dikkatle izlendi.

Aralarında Avrupa şampiyonu olan sporcuların da yer aldığı gösterilerin sonunda sporcular açtıkları Türk bayraklarıyla büyük alkış aldı. Gün boyunca Cumhuriyet Meydanı’nda Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan stantlarda spor branşlarının tanıtımının yapılacağı öğrenilirken, akşam düzenlenecek fener alayı ve Haluk Levent konseri ile kutlamalar sona erecek.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Başkanvekili Mehmet Güzgülü, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, siyasi partilerin il temsilcileri, daire müdürleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. (İHA)

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