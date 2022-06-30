Mansur Yavaş Ankara havası oynadı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görevdeki üçüncü yılı dolayısıyla düzenlenen törende sahne alan Ankaralı sanatçı Tan Taşçı ve seymenler eşliğinde Ankara havası oynadı.
Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ‘Görev Süresindeki Üçüncü Yıl-110 Projenin Temel Atma, Açılış ve Tanıtım Töreni'nde görev süresince yaptıkları çalışmaları ve planlanan projeleri anlattı.
Konuşmaların ardından program Ankaralı sanatçı Tan Taşçı konseri ile devam etti. Taşçı, Mansur Yavaş’la sahnede birlikte oyun oynamak istediğini belirtti. Taşçı’nın isteğini kırmayan Yavaş, Tan Taşçı ve seymenler eşliğinde birlikte Ankara havası oynadı.