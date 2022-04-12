Mansur Yavaş duyurdu: ‘Ankaratekyurek’ kampanyası başlatıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihtiyaç sahibi vatandaşların elektrik faturalarını ödeyebilmek için 'Ankaratekyurek' kampanyası başlattıklarını duyurdu. Yavaş, "Siz bu kentin ümitlerini hep iyilikle yeşerttiniz. Gelin, yine tüm karanlıkları dayanışmayla aydınlatalım" dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından ihtiyaç sahibi aileleri sevindirecek müjdeli bir haber paylaştı.

Yavaş, ihtiyaç sahibi vatandaşların elektrik faturalarını ödeyebilmek için ‘Ankaratekyurek’ kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar ankaratekyurek.com adresine girerek online olarak ihtiyaç sahibi insanların faturalarını ödeyebilecek.

“YİNE TÜM KARANLIKLARI DAYANIŞMAYLA AYDINLATALIM”

Kampanyaya ilişkin görseli paylaşan Yavaş, “Siz bu kentin ümitlerini hep iyilikle yeşerttiniz. Gelin, yine tüm karanlıkları dayanışmayla aydınlatalım” ifadelerini kullandı.

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