Mansur Yavaş paylaştı! ‘Yine fışkiye civarında hareket var gibi’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın bayram nedeniyle paylaştığı videoda dikkat çeken ifadeler yer aldı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

‘Bayramın keyfini yine çocuklar yaşadı’ notuyla paylaşılan videoda belediyenin kedisi Khaleesi’nin görüntüleri yer aldı.

“DİNOCANLAR KONTROL ALTINDA”

Videoda “Yine fışkiye civarında hareket var gibi. Asayiş berkemal, dinocanlar kontrol altında. Mama fabrikasından beri belediyenin önü dost meclisi…” gibi ifadelerin yer alması dikkat çekti.

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