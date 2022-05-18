Mansur Yavaş’tan dikkat çeken 19 Mayıs filmi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün canlandırıldığı kısa film ile kutladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medyadan paylaştığı videoyla kutladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün canlandırıldığı kısa film, sosyal medya kullanıcılarından ilgi gördü.
Kısa filmde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ithafen, “Senin izinde yürür, senin ışığınla aydınlarız” ifadelerine yer verildi.
YAVAŞ: ATATÜRK’ÜN İZİNDE, GÖSTERDİĞİ HEDEFE…
Mansur Yavaş, videoyu şu ifadelerle paylaştı:
“Atatürk’ün izinde, gösterdiği hedefe, Cumhuriyet gençleriyle. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.”