Mantar ruhsatı alıp uyuşturucu serası kurdu

İstanbul’da mantar üretimi izin alarak faaliyet gösteren bir adrese jandarma ekipleri baskın düzenledi. Özel ışık ve havalandırma düzenekleriyle seraya çevrildiği belirtilen adreste 850 kök Hint keneviri ele geçirildi. Mantar üretim izniyle işletme kuran M.T. ve uyuşturucu bakımından sorumlu yabancı uyruklu yardımcısı gözaltına alındı.

Habip ATAM

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, sokaklarda uyuşturucu satan ve torbacı olarak bilinen şüphelilerin Hint keneviri aldığı kişinin kim olduğu tepit edildi. Ekipler, torbacılara uyuşturucu satan M.T.'nin mantar yetiştiriciliği işi yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelinin Başakşehir Şahinbey Mahallesi'nde bir mantar üretim tesisi olduğu tespit edildi.

FİZİKİ TAKİPLE BELİRLENDİ

Jandarma ekipleri belirlenen adresi fiziki takibe aldı. Tarım ve hayvancılık için yapıldığı anlaşılan yapının, kapı ve penceresinin dışarıdan görünmeyecek şekilde kapatılmış olması dikkat çekti. Atıl durumdaki bina çevresinde çok sayıda kamera bulunması da ekiplerin dikkatinden kaçmadı. Ancak kameraların kablolarının bir yere bağlı olmadığı fark edildi.

UYUŞTURUCU SERASI

Caydırıcı olması için bölgenin kamerayla izlendiği görüntüsü veren şüphelilere yönelik takibin ardından operasyon düzenlendi. Baskınla içeriye giren ekipler, botanik bahçelerini aratmayan bir manzarayla karşılaştı. Özel ısı, ışık ve havalandırma düzeneği ile seraya çevirilen yerde Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan çalışmada hibrit tohumdan üretildiği tespit edilen 850 Hint keneviri ve 3 kilo mariuhanna çele geçirildi. Operasyon kapsamında, sera oluşturarak Hint keneviri yetiştirdiği belirtilen M.T. ve bitkilerin bakımından sorumlu yabancı uyruklu yardımcısı gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye gönderlen 2 şüpheli de tutuklandı.

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