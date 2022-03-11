Market botu ile umuda yolculukta faciadan dönüldü
Muğla’nın Bodrum ilçesinden bir marketten aldıkları üç metrelik lastik bot ile umuda yolculuğa çıkan 23 göçmenin bulunduğu botun motoru bozuldu. Fırtınada açık denize sürüklenen göçmenleri sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir marketten satın aldıkları 3 metrelik lastik bot ile Akyarlar Mahallesi yakınlarından denize açılan ve içerisinde 23 göçmenin bulunduğu botun motoru arızalandı.
Kıyıdan 1,5 mil açıkta küreklerle geri gelmeye çalışan göçmenler fırtınanın etkisi ile açık denize sürüklendi.
Göçmenler 112 acil yardım hattındı arayarak yardım istedi. Bodrum Limanı'ndan hareket eden sahil güvenlik botu göçmenleri açık denizde bularak kurtardı.
Bodrum'a getirilen göçmenlerin ifadelerinin alındıktan sonra Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri belirtildi.