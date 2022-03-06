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Marmara poyraza teslim oldu

Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli poyraz sebebiyle çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.

Yayınlanma: 14:51 - 06 Mart 2022 Güncellenme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılardan sonra Marmara Denizi’nde sabah saatlerinde beklenen poyraz etkisini göstermeye başladı. Poyraz fırtınasının etkisini göstermeye başlaması ile denizde bulunan çok sayıda şilep ve tanker Tekirdağ kıyılarına demirlerken, küçük balık tekneleri ise Süleymanpaşa balıkçı barınağına döndü.

Şiddetli dalgalar kıyıları dövmeye devam ederken, poyraz fırtınası ile birlikte şehirde soğuk hava etkili oluyor. Balıkçılar da denize açılıp balık avlamak için fırtınanın dinmesini bekliyor. Marmara Denizi’ndeki poyraz etkisini sürdürüyor. (İHA)

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